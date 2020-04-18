ادان المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي الحظر الاميركي الجديد ضد المواطنين والشركات الايرانية، معتبرا ان الاميركيين اعتادوا نوعا من السلوك الاحادي واللاقانوني والعبثي .

وقال موسوي في تصريح له اليوم السبت، للاسف ان الاميركيين اتخذوا نوعا من السلوك الاحادي واللاقانوني والعبثي ويصرون على تكرار ذلك.

واشار المتحدث باسم الخارجية الايرانية الى ان الحظر الاخير تجاهل كل الاعراف والقواعد الدولية واستهدف مباشرة صناعات ممتزجة بالحياة العادية لملايين الايرانيين واضاف، ان القرار التنفيذي الاخير الصادر (الحظر الاميركي الجديد) ينتهك بشكل سافر القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي والتزامات الحكومة الاميركية تجاه القوانين الدولية.

وصرح بان طبيعة السياسات العدوانية للحكومة الاميركية قد اتضحت اكثر فاكثر مع فرض اجراءات الحظر الجديدة هذه واضاف، ان خطوة النظام الاميركي الجديدة هذه تهدف للاخلال بعمل قسم كبير من ابناء الشعب الايراني وحرمانهم من الحصول على حقوقهم الاقتصادية الاساسية الواردة في المعاهدات الدولية وهي بطبيعة الحال خطوة مبنية على اساس عدم المعرفة بايران والمواطن الايراني.

واكد موسوي بان اجراءات اميركا الاحادية قد تحولت الان الى معضلة للمجتمع الدولي وان الصناعات الاميركية غير قادرة منذ امد طويل على التنافس مع صناعات سائر الدول ، لافتا الى ان النظام الاميركي يخوض منافسة تجارية غير منصفة بعد فرض الحظر او الرسوم غير المالوفة وبذرائع سياسية وامنية واضاف، ان المحاولات غير الطبيعية لن تحقق شيئا وسيضطر النظام الاميركي تاليا للرضوخ للحقائق والاقرار بهزيمته.