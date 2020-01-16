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رقم الخبر: 273363 تاريخ النشر: كانون الثاني 12, 2020 الوقت: 09:19 الاقسام: محليات  
تشكيل فريق عمل خاص لمتابعة الشؤون القنصلية لضحايا الطائرة الأوكرانية
الخارجية الايرانية تعلن...

تشكيل فريق عمل خاص لمتابعة الشؤون القنصلية لضحايا الطائرة الأوكرانية

أعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي، عن تشكيل فريق عمل خاص في قسم الشؤون البرلمانية والجاليات الايرانية بالخارج التابع للخارجية، لمتابعة الشؤون القنصلية لضحايا الطائرة الاوكرانية.
وأعرب موسوي في تصريح له السبت عن الاسف العميق لمصرع ركاب وطاقم الطائرة الاوكرانية البالغ عددهم 176 والتي كانت في رحلة لها من طهران الى كييف، وقدم التعازي والمواساة لذوي ضحايا هذا الحادث المؤلم، وقال: انه تنفيذا للأوامر المؤكدة من رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية وتأكيد وزير الخارجية لمتابعة القضايا القنصلية بشكل فوري لضحايا هذا الحادث المؤسف، فقد تم تشكيل فريق عمل خاص في قسم الشؤون البرلمانية والجاليات الايرانية في الخارج بوزارة الخارجية، لمتابعة مطالب أسر وعوائل وذوي الضحايا وتقديم الخدمات القنصلية المطلوبة لهم.
وأضاف موسوي: انه تم إصدار التعليمات اللازمة لكل البعثات السياسية والقنصلية للجمهورية الاسلامية الايرانية والمكاتب الداخلية والمطارات، لبذل الاهتمام الخاص بالمطالب ذات الصلة بهذا الموضوع.
وقال: ان وزارة الخارجية الايرانية تعتبر نفسها شريكة في أحزان وآلام فقدان الضحايا فردا فردا، والذين يشكل غالبيتهم الشباب والنخب والجامعيون الايرانيون، ونامل بأن تخفف هذه الخدمات البسيطة ولو بشكل ضئيل من الآلام الكبيرة لهذا المصاب الجلل.
 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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