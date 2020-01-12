قال ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، إن الولايات المتحدة انتهكت جميع الأعراف الدولية باغتيال القائد قاسم سليماني في العراق.

في مقابلة مع المراسلين من قناة China Central TV اليوم الأحد، شدد "جانغ جون" على أن التصرفات الأمريكية التي تتسم بالعنف والمغامرة والأحادية الجانب تنتهك القواعد والمعايير الدولية.

وقال المسؤول الصيني إن بلاده تنوي العمل كفاعل نشط لتفادي التوترات وارساء الاستقرار في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج الفارسي ولعب دور بناء في هذا الصدد.

وكرر المسؤول الصيني التأكيد على أن بلاده ، كعضو دائم في مجلس الأمن ، تراقب عن كثب جميع التطورات وتستثمر الجهود الدبلوماسية لمنع الوضع من الخروج عن السيطرة.

وأضاف جانغ أنه في هذا الصدد ، أجرى وزير الخارجية الصيني حوارا مع وزراء خارجية إيران وروسيا وفرنسا وأكد أن الصين تعارض استخدام القوة والعنف في العلاقات الدولية.

وأشار المبعوث الصيني إلى ضرورة احترام سيادة العراق، وعلى الولايات المتحدة الامتناع عن استخدام القوة والسعي إلى الحوار لحل النزاعات الدولية.

وقال إن مجلس الأمن هو المسؤول الأول والأهم عن حماية السلام والأمن الدوليين ، وينبغي أن يعمل أعضاء المجلس على الحد من التوترات.

ووصف المبعوث الصيني لدى الأمم المتحدة ، العمل العسكري الأمريكي في اغتيال الفريق سليماني ورفاقه بأنه تطور كبير ومقلق في المنطقة ، وقال إن مسؤولية مجلس الأمن هي معالجة هذه القضية بجدية وتخفيف التوترات.