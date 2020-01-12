اعتبر المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم، أن تصريحات وزير الأمن الإسرائيلي نفتالي بينت، حول نيته تسريع الاستيطان فيما يسمى "مناطق ج" بالضفة الغربية، هي "استمرار لسياسة التطهير العرقي التي مارسها المشروع الصهيوني منذ انطلاقه".

ورأى قاسم في بيان، أن هذه التصريحات المصحوبة بالسلوك الاستعماري الاحتلالي "هي جزء من الحرب المفتوحة التي يشنها الكيان الإسرائيلي على شعبنا مدعوماً بمواقف الإدارة الأميركية".

وأشار إلى أن هذا العدوان المتواصل على أرض الضفة الغربية، يتطلب موقفاً فلسطينياً جماعياً لتصعيد مقاومة شاملة في الضفة، داعياً السلطة الفلسطينية إلى "إيقاف تنسيقها الأمني مع جيش الاحتلال، وملاحقتها لكل أشكال المقاومة".

وتابع: "شعبنا سيقاتل حتى طرد الاحتلال وأدواته الاستعمارية الاستيطانية من كامل الأرض الفلسطينية، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".

إلى ذلك أكد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية أن الإدارة الأميركية تواصل انحيازها لكيان الاحتلال الإسرائيلي ودعم مخططاته الاستعمارية الاستيطانية في انتهاك للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

ونقلت وكالة معا عن التقرير الأسبوعي للمكتب الصادر السبت قوله إن وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو كرر في خطاب مسجل أذيع بمؤتمر عقدته سلطات الاحتلال في القدس المحتلة الأسبوع الفائت أن الإدارة الأمريكية لا تعتبر أن المستوطنات الإسرائيلية تنتهك القانون الدولي كما أعاد السفير الأميركي لدى كيان الاحتلال ديفيد فريدمان خلال مؤتمر صحفي مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تصريحاته حول ضم أجزاء من الضفة الغربية في تجاهل لكل القرارات الدولية ولا سيما قرار مجلس الأمن 2334 لعام 2016 الذي يطالب الاحتلال بوقف فوري لكل عمليات الاستيطان على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار التقرير إلى إعلان سلطات الاحتلال مخططا لإقامة 1936 وحدة استيطانية في الضفة الغربية واستيلائها على 100 دونم من أراضي الفلسطينيين في خلة العيدة شرق الخليل وعشرات الدونمات في بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة و 35 دونما في مناطق أم لقيا والسويدة ومنطقة خلة حمد والمزوقح بالأغوار الشمالية لتوسيع عمليات الاستيطان.

ولفت التقرير إلى أن سلطات الاحتلال منعت المزارعين الفلسطينيين من دخول 300 دونم من أراضيهم الزراعية في الأغوار وذلك في إطار مخططاتها الاستعمارية لضمها.

وبين التقرير أن قوات الاحتلال هدمت ثلاثة منازل في بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة وتسعة في بلدة العوجا بأريحا ومنشأة زراعية في قرية رأس كركر غرب رام الله كما أخطرت بهدم أربعة منازل شرق بلدة يطا جنوب الخليل.

وأوضح التقرير أن المستوطنين يواصلون اعتداءاتهم على مدن وبلدات الضفة الغربية بحماية قوات الاحتلال حيث قطعوا 50 شجرة زيتون شرق قرية الساوية بمدينة نابلس واقتحموا المنطقة الأثرية ببلدة سبسطية شمالها وبلدة كفل حارس شمال سلفيت واعتدوا على منازل وممتلكات الفلسطينيين.

كما كشف مركز أسرى فلسطين للدراسات عن تدهور أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجن النقب "الإسرائيلي" في ظل تردي الأحوال الجوية نتيجة المنخفضات، حيث تجمدت أطرافهم من شدة البرد لعدم توفر وسائل تدفئة، أو ملابس وأغطية شتوية كافية.

الناطق الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر أوضح أن الأسرى في السجن اشتكوا من سوء الأحوال الجوية التي أدت إلى تجمد أطرافهم، بعد أن وصلت درجات الحرارة في بعض الأوقات إلى ما دون الصفر، مع عدم وجود وسائل تدفئة.

وأضاف الأشقر أن "هذه الظروف الصعبة في المنطقة الصحراوية حرمت الأسرى في النقب من الخروج إلى الساحات الخارجية للسجن، كما أنهم لم يستطيعوا استخدام المياه في فترات الصباح من شدة برودتها، حيث تخرج المياه من الصنبور وكأنها مجمدة".

ولفت الأشقر إلى أن أوضاع الأسرى تزداد صعوبة في ظل استمرار إدارة السجن في منع إدخال الأغطية والملابس الشتوية الثقيلة التي تقيهم من البرد، وانعدام وسائل التدفئة، وتقليص كمية الماء الساخن الذي يصل للأسرى، مما يعرضهم للإصابة بالعديد من الأمراض في ظل استهتار الإدارة بشكل كامل في تحسين أوضاعهم المعيشية لتجاوز تداعيات هذه الظروف.

ختاماً يقول الأشقر إن الأوضاع الصحية للأسرى في سجن النقب نتيجة تلك الظروف فى تراجع مستمر، وهناك أسرى يعانون من ضعف المناعة ويتأثرون بشكل كبير بتلك الأحوال ولا تستطيع أجسادهم مقاومتها، مما يشكل خطرًا على حياتهم، في ظل عدم تقديم علاجات سريعة لهم، الأمر الذي يؤدي الى تردي صحتهم بشكل كبير ودخولها في مرحلة خطيرة.

ولا زالت سلطات الاحتلال تضرب عرض الحائط بكل المناشدات الكثيرة التي أطلقتها المؤسسات والجمعيات الحقوقية والمعنية بقضية الأسرى في سجون الاحتلال، لتحسين ظروف اعتقال الأسرى في سجن النقب وتوفير احتياجاتهم، وترفض توفير ملابس وأغطية بشكل كاف في مثل هذه الظروف الصعبة، مما فاقم معاناتهم وعرضهم للخطر الشديد.‎