الحشد الشعبي يؤكد أنه ما يزال بكامل قوته وجهوزيته وتماسكه

أكد رئيس الوزراء العراق عادل عبد المهدي على أن العراق لن تدخل في سياسة المحاور، ونريد الحفاظ على علاقات التعاون مع دول الجوار.

كان ذلك خلال بيان لمكتب عبد المهدي بعد الاجتماع الذي حصل بين عبد المهدي وزعيم الحزب الديموقراطي الكردستاني مسعود البارزاني خلال زيارته الأولى لكردستان.

وأضاف عبد المهدي "وجود الثقة كفيل بحل جميع القضايا سواء الداخلية والخارجية".

وأكد عبد المهدي أن "الأزمة الحالية خطيرة وتتطلب التعاون والتنسيق بين العراق وإقليم كردستان، وذلك لسد كل الثغرات التي يمكن أن تستغلها داعش لمصلحتها".

من جهته عبر البارزاني عن ترحيبه بزيارة رئيس مجلس الوزراء، وقال "نقدر الصعوبات التي تواجهونها بحكمة، ونحن مع أي قرار يضمن سلامة وأمن واستقرار العراق".

وأشار إلى أن "العراق يجب أن يكون نقطة سلام وفي منأى عن الصراعات، وضرورة العمل المشترك ومعالجة كل المشاكل التي تساعد داعش لتحقيق غايتها".

من جهة اخرى بحثت قيادات عمليات الحشد الشعبي والمعاونيات ومدراء المديريات، الجمعة، التطورات الراهنة وما رافق عملية اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد أبو مهدي المهندس.

وأكد المجتمعون أن الحشد ما يزال بكامل قوته وجهوزيته وتماسكه، وأن "رحيل الأب القائد الشهيد أبو مهدي المهندس مع القائد الإسلامي الكبير الشهيد قاسم سليماني وباقي قادة النصر سيعطي زخماً معنوياً لجميع المجاهدين للثبات على الخط والدفاع عن العراق وأهله والتمسك بالمرجعية العليا والحفاظ على هيبة الدولة وحصر السلاح بيد المؤسسة العسكرية والأمنية والالتزام بالقانون والتحلي بالانضباط وطاعة أوامر القيادة العامة للقوات المسلحة".

وشكر المجتمعون جميع فئات المجتمع العراقي والقوات الأمنية في المدن التي شاركت في مراسيم التشييع، وقدموا شكراً خاصاً إلى المرجعية الدينية العليا التي تعاملت مع الشهادة الكبيرة باهتمام بالغ وبروح أبوية كعادتها دائماً.

من جانبه لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تعويض مادي على بغداد إذا مضت قدما في طرد القوات الأمريكية من العراق.

وقال ترامب خلال مقابلة مع "فوكس نيوز" السبت:" يتعين على بغداد دفع تعويض لواشنطن لقيامها ببناء قواعد عسكرية على أراضي هذه الدولة".

وتابع بقوله:" أنفقنا كثيرا من الأموال في العراق ولدينا قاعدة جوية كلف بناؤها مليارات الدولارات.. لن نغادر قبل أن يردوا لنا ما دفعناه".

وأضاف ترامب: "أموالهم موجودة عندنا، لدينا الآن 35 مليار دولار من أموالها المودعة في حسابات مصرفية. أعتقد أنهم سيدفعون، وإلا ستبقى القوات الأمريكية في العراق".

وفي وقت سابق، صوت البرلمان العراقي لإلزام الحكومة "بالعمل من أجل إنهاء وجود جميع القوات الأجنبية على الأراضي العراقية"، في أعقاب الضربة الجوية المثيرة للجدل على القائد الإيراني قاسم سليماني.