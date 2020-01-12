أعلن مكتب زعيم الحركة الاسلامية في نيجيريا الشيخ ابراهيم الزكزاكي، بأن صحته تدهورت في السجن.

وجاء في عدة تغريدات لمكتب الشيخ الزكزاكي، انه وفقا للمعلومات الواردة إلينا من أفراد إلتقوا الشيخ الزكزاكي يوم الخميس 9 يناير 2020 فإن ظروفه الصحية متدهورة.

وأضاف: إن مسؤولي السجن يمنعون الاطباء من معاينة وعلاج الشيخ الزكزاكي لذلك لا يمكننا معرفة وضعه الصحي ومدى تدهور حالته الصحية.

وتابع المكتب: انه بناء على البيان الصادر عن عائشة ديككو، فان المدعي العام قال: بأن مصير الشيخ الزكزاكي هو بيد المحكمة وليس بيد حكومة المقاطعة، لذا لا شك ان هؤلاء الظالمين يبيتّون نوايا خطيرة تجاه الشيخ.

وأكد البيان: إن المسؤولين النيجيريين يريدون استغلال المحكمة لإصدار الحكم عليه بالإعدام.

يذكر ان القوات العسكرية النيجيرية هاجمت في العام 2015 حسينية "بقية الله (عج)" في مدينة زاريا ومنزل الشيخ الزكزاكي في ولاية كادونا شمال نيجيريا حيث جرى إعتقاله مع عقيلته وأحد أبنائه فيما استشهد في هذه العمليات المئات من المسلمين الشيعة وربما بلغ العدد 2000 حسب بعض وسائل الاعلام.

وفي هذا الاعتداء اصيب الشيخ الزكزاكي بشدة واستشهد 3 من أبنائه فيما استشهد 3 آخرون من أبنائه خلال هجوم الشرطة على مسيرات يوم القدس العالمي قبل عام من ذلك.