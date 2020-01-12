*جيمس جيفري يبحث في تركيا الشأن السوري وآخر التطورات في المنطقة *عشرات الغارات تدك معسكرات "النصرة" وحلفائها في إدلب وريفها

أعرب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، عن ترحيب بلاده بقرار مجلس الأمن الدولي حول تمديد آلية تسليم المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا.

وقال نيبينزيا إن الاقتراح الذي تم التصويت عليه لا يختلف عن الاقتراح الروسي الذي تم تقديمه في وقت سابق، وكان من الممكن الموافقة عليه في ديسمبر الماضي، إلا أن روسيا وشركاءها الغربيين لم يتفقوا آنذاك.

وكان مجلس الأمن الدولي تبنى الجمعة قراراً بتمديد سريان قراره الخاص بإدخال مساعدات إنسانية إلى سورية لمدة ستة أشهر وبالسماح للقوافل الإنسانية المتوجهة إلى سورية بعبور الحدود بعد تقليص عدد المعابر من أربعة مثلما كان معمولاً به منذ تموز 2014 إلى معبرين فقط.

وأكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري في بيان عقب التصويت على مشروع القرار الذي امتنعت روسيا والصين عن التصويت عليه أن سورية بذلت منذ بداية الحرب الإرهابية عليها قصارى جهدها لضمان استمرار توفير الخدمات الأساسية وتقديم المساعدات الإنسانية والدعم لجميع مواطنيها دون تمييز مشدداً على أن تحسين الوضع الإنساني فيها يتطلب دعم جهود الدولة ورفع الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على شعبها.

وأشار الجعفري إلى أن الحكومة السورية انخرطت وشركاءها الرئيسيين في العمل الإنساني مثل الهلال الأحمر العربي السوري والجمعيات الأهلية في تعاون جدي مع وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة ومع غيرها من الجهات العاملة في المجال الإنساني كاللجنة الدولية للصليب الأحمر و27 منظمة غير حكومية أجنبية تم الترخيص لها للعمل في سورية وتم تقديم التسهيلات والدعم لهذه المنظمات مع التمسك التام بسيادة سورية واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها والمبادئ التوجيهية الناظمة لتنسيق وتعزيز العمل الإنساني الواردة في قرار الجمعية العامة رقم 46/182.

ولفت الجعفري إلى أن هناك الكثير من الدوافع القانونية والإنسانية والأخلاقية التي كانت وراء موقف سورية الرافض لتمديد مفاعيل القرار الخاص بإدخال المساعدات عبر الحدود والذي كان تم اعتماده في ظل ظروف مصطنعة لم تعد قائمة اليوم لأسباب عدة منها انتفاء الصفة القانونية والأخلاقية لما يسمى “حملة القلم” ومن وراءهم من دول غربية وذلك لأن مزاعمهم ومن وراءهم بالحرص على الشعب السوري هي محض أكاذيب تدحضها ممارسات حكوماتهم القائمة على الاستثمار في الإرهاب وتكريس الاحتلال وشن أعمال العدوان ومواصلة فرض الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب على سورية ونهب ثرواتها الوطنية.

وأكد الجعفري افتضاح الحقائق المرتبطة بالدعم غير المحدود الذي وفرته حكومات دول معروفة للإرهاب بعد طول إنكار واستخدامها المعابر الحدودية التي لا تسيطر عليها الدولة السورية لضمان استمرار وصول إمداداتها من مال وسلاح بما في ذلك الأسلحة الكيميائية للتنظيمات الإرهابية ولتهريب ما تنهبه من نفط وآثار ومقتنيات سورية.

وشدد الجعفري على أن تنظيم جبهة النصرة الإرهابي يستمد مقومات استمراره في محافظة إدلب التي يسيطر عليها من مواصلة دعم النظام التركي المارق له عبر غرفة عمليات في مدينة غازي عنتاب ومن سيطرته على المعابر الحدودية مع تركيا وما يرد عبرها من مال وسلاح ومساعدات.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي تبنى قراره رقم 2165 الذي أجاز للقوافل الإنسانية المتوجهة إلى سورية بعبور الحدود في 14 تموز 2014 ويتم تمديد سريانه منذ ذلك الحين بشكل سنوي وأكدت سورية بعد تبني القرار في 2014 أن الجانب الإنساني يشكل أحد أهم جوانب الأزمة فيها وأنها اعتمدت آليات ومبادرات جديدة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لمحتاجيها كما رحبت بكل الجهود السابقة لمساعدتها على تخفيف هذا العبء الإنساني عن شعبها مشددة على أن جميع الإجراءات مهما كانت كبيرة ستبقى تجميلية وقاصرة عن أداء المطلوب إذا لم تتم معالجة الأسباب الجذرية الكامنة وراء معاناة الشعب السوري والمتمثلة بالإرهاب إضافة إلى معالجة الأثار السلبية التي يتكبدها المواطن السوري من جراء الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي تفرضها الحكومات الراعية للإرهاب على الشعب السوري.

من جانب آخر بحث المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، والمبعوث الأمريكي المعني بشؤون سوريا جيمس جيفري في اسطنبول الملف السوري والأزمة الأمريكية-الإيرانية وآخر التطورات الهامة في المنطقة.

وجرى خلال لقاء مغلق بين الطرفين في المكتب الرئاسي بقصر "دولمه باغتشه" في إسطنبول، التأكيد على ضرورة استكمال تشكيل المنطقة الآمنة في إطار الاتفاق المبرم بين البلدين يوم 17 أكتوبر الماضي، لضمان عودة السوريين إلى منازلهم بطريقة آمنة وطوعية وكريمة.

وأشار الجانبان إلى ضرورة زيادة المبادرات الدبلوماسية من أجل الحيلولة دون حدوث أزمة إنسانية وموجة نزوح نتيجة تصاعد الاشتباكات في إدلب.

وأكد الطرفان على ضرورة أن يقدم المجتمع الدولي مزيدا من الدعم لأعمال اللجنة الدستورية السورية وإجراء انتخابات حرة وعادلة وشفافة لضمان نجاح العملية السياسية في سوريا.

ميدانياً استهدف الطيران الحربي بسلسلة غارات جوية هي الأعنف خلال الآونة الأخيرة، خطوط ومواقع التنظيمات المسلحة على طول محاور التماس بريف إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي.

وقال مراسل "سبوتنيك" في ريف إدلب أن الطيران الحربي المشترك نفذ أكثر من 50 غارة جوية باتجاه مواقع حيوية للمجموعات المسلحة تم انتخابها من قاعدة البيانات التي تم وضعها بعد رصد طائرات الاستطلاع الروسية لهذه الأهداف، والتثبت من إحداثياتها.

وأضاف المراسل أن الغارات الجوية طالت مواقع لمسلحي تنظيمي "هيئة تحرير الشام" و"أجناد القوقاز" وحلفائهما على محاور تلمنس الحامدية وبابيلا ومحيط معرة النعمان، كما استهدف الطيران الحربي مركزين رئيسيين للتدريب والتجمع تابعين لمسلحي النصرة في مدينتي سرمين وإدلب.

من جهتها أكدت مصادر محلية أن هذه الغارات أسفرت عن تدمير نحو 12 موقعا للهيئة وعدد من الآليات، كما تم تسجيل مقتل ما لا يقل عن 50 من مسلحيها، وعشرات المصابين.

وكشف مصدر ميداني أن هذه الغارات تأتي ردا على التصعيد المستمر من قبل المجموعات المسلحة والتي لم تلتزم بوقت إطلاق النار، وردا على قيامها بمهاجمة مواقع الجيش السوري خلال الساعات الماضية.

كما دمرت وحدات الجيش العربي السوري عدة آليات للتنظيمات الإرهابية وقضت على عدد من الإرهابيين خلال رمايات نارية مكثفة نفذتها ضد مواقعهم وتحركاتهم بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وذكر مراسل سانا أن وحدات الجيش نفذت رمايات نارية مكثفة ضد مواقع وتحركات إرهابيي جبهة النصرة والمجموعات المتحالفة معها والمنتشرة في خان السبل بريف سراقب جنوب شرق إدلب ما أسفر عن تدمير عدة آليات ثقيلة ومقرات.

ولفت المراسل إلى أن رمايات وحدات الجيش طالت أيضاً تحصينات الإرهابيين ونقاط انتشارهم ومحاور إمدادهم وأوكارهم في محيط معرة النعمان ومعرشورين بريف إدلب الجنوبي الشرقي وقضت خلالها على عدد من الإرهابيين ودمرت تحصينات لهم.

زاسبيكين: الوجود العسكري الأمريكي في سورية غير شرعي بكل المعايير

من جهته أكد سفير روسيا الاتحادية في لبنان الكسندر زاسبيكين أن الوجود العسكري الأمريكي في سورية غير شرعي بكل المعايير لافتا إلى أن مسؤولية التصعيد في المنطقة تتحملها الممارسات الأمريكية.

وقال زاسبيكين في حديث تلفزيوني ليلة الجمعة إن “روسيا تقف مع الشرعية الدولية ومع مطالب الدول التي تريد خروج القوات الأجنبية من المنطقة” مجددا التأكيد على أن وجود القوات الروسية في سورية هدفه مكافحة الإرهاب ومنع انتشاره.