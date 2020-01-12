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رقم الخبر: 273349 تاريخ النشر: كانون الثاني 11, 2020 الوقت: 21:14 الاقسام: عربيات  
حكومة الحبيب الجملي تفشل في نيل ثقة مجلس النواب التونسي

حكومة الحبيب الجملي تفشل في نيل ثقة مجلس النواب التونسي

فشلت حكومة الحبيب الجملي في نيل ثقة مجلس نواب الشعب، بعد حصولها على تأييد 72 نائباً فقط، مقابل رفض 134 نائباً وامتناع 3 عن التصويت.

وحظيت الحكومة بتأييد كتلتي حركة النهضة وائتلاف الكرامة، مقابل معارضة بقية الكتل والأحزاب، ولم تكن أصوات هاتين الكتلتين كافية للحكومة التي كانت بحاجة الى تأييد 109 نائباً لها للحصول على الثقة.

وبحسب الدستور التونسي، فإنه وفي حال عدم نيل الحكومة التي يُكَّلف بتشكيلها الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية ثقة البرلمان، يعيين الرئيس التونسي شخصية مستقلة لتشكيل حكومة جديدة.

وقال المكلف الحبيب الجملي في مستهل الجلسة الجمعة، إن التونسيين سئموا التجاذبات السياسية في المواقع العليا، موضحاً أنه اختار أعضاء الحكومة على أساس نظافة الكف والكفاءة.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد كلّف مرشح حركة النهضة الحبيب الجملي لتأليف الحكومة في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر.

 
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مصدر الخبر: تونس ـ وكالات
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