صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بياناً، السبت، تأسفت فيه لإعلان الأمم المتحدة أن لبنان من بين الدول التي لا يحق لها المشاركة في التصويت في الهيئة العامة لأنه لم يسدد الاشتراكات المتوجبة.

وأكدت الخارجية أنها من جهتها قامت بكل واجباتها وأنهت جميع المعاملات ضمن المهلة القانونية، وأجرت المراجعات أكثر من مرة مع المعنيين دون نتيجة.

ورأت وزارة الخارجية أنه بغض النظر عمن هي الجهة المسؤولة فإن لبنان هو المتضرر بمصالحه وبهيبة الدولة وسمعتها، وتأمل بأن تتم معالجة المسألة بأسرع وقت ممكن لأنه يمكن تصحيح الأمر.

وأعلنت الأمم المتحدة أن الدول التي لم تدفع مستحقاتها لمدة سنتين لا يحق لها المشاركة بالتصويت في القرارات الدولية، ومن بين الدول العاجزة عن دفع مستحقاتها لبنان.

من جانب آخر أصدر رئيس الحكومة اللبنانية المكلف حسان دياب بيانا وضح فيه أنه سيواصل مهامه الدستورية لتشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة تؤمن حماية اللبنانيين.

وجاء في البيان: "بعد مرور ثلاثة أسابيع على تكليفي تشكيل الحكومة، لا بد لي من مصارحة اللبنانيين بجردة حساب الأيام التي مضت على تكليفي لإنجاز مهمة التشكيل، خصوصا أن شبح الانهيار الكبير يهدد لبنان، وأن اللبنانيين يشعرون بضغوط اجتماعية واقتصادية ومالية لم يعرفوا مثيلا لها في تاريخهم بالرغم من تطمينات مرجعيات عديدة، وان مخاوفهم تكبر في ظل تحلل الدولة".

وأضاف البيان: "الكتل النيابية وسائر النواب، سياسيين و مستقلين، قد كلفوني تشكيل حكومة على قاعدة أني مستقل ومن فئة التكنوقراط. وقد تم الاتفاق منذ البداية مع الافرقاء كافة على الإطار العام للحكومة"، والذي يتضمن العناوين التالية:

– حكومة مصغرة من 18 وزير ووزيرة.

– فصل النيابة عن الوزارة.

– حكومة اختصاصيين غير حزبيين.

– مشاركة المرأة بحصة وازنة.

– إلغاء منصب "وزير دولة".

– عدم مشاركة وزراء حكومة تصريف الأعمال التي أسقطها الحراك الشعبي.