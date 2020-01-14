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رقم الخبر: 273346 تاريخ النشر: كانون الثاني 11, 2020 الوقت: 21:14 الاقسام: عربيات  
اليمن.. إستشهاد طفل وإصابة آخر بانفجار قنبلة عنقودية في صعدة

اليمن.. إستشهاد طفل وإصابة آخر بانفجار قنبلة عنقودية في صعدة

استشهد طفل وأصيب آخر السبت بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان السعودي الأمريكي في محافظة صعدة.

وأفاد مصدر محلي باستشهاد طفل وإصابة شقيقه إثر انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في مديرية كتاف.

وكان 3 مواطنين بينهم امرأة استشهدوا فيما أصيب طفل، الجمعة الماضية، إثر 3 غارات لطيران العدوان السعودي الأمريكي استهدفت منزلا في منطقة بني معاذ بالمحافظة.

ويستخدم تحالف العدوان القنابل العنقودية في قصفه على أماكن مدنية والتي تفتك بأرواح الأطفال والنساء والرجال في اليمن، حيث راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين.

 

 
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مصدر الخبر: صنعاء ـ وكالات
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