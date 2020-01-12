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رقم الخبر: 273345 تاريخ النشر: كانون الثاني 11, 2020 الوقت: 21:22 الاقسام: محليات  
بدء أعمال معرض الانجازات النووية في جنوب ايران

بدء أعمال معرض الانجازات النووية في جنوب ايران

بدأت اليوم السبت أعمال معرض الانجازات النووية في بوشهر جنوب ايران.
وقال رئيس المركز التنفيذي لمعارض الصناعات النووية محمد تقي شجاعي، في تصريح أدلى به اليوم السبت، إن معرض انجازات الصناعة النووية الايرانية يستمر لغاية الاربعاء المقبل 15 كانون/ يناير الجاري في مقر المعارض الدائمية في بوشهر.
واضاف: إن المعرض المذكور يضم ثلاثة أجزاء هي دورة الوقود النووي والمحطات والاستخدامات الثانوية للصناعات النووية في مختلف القطاعات الصناعية. 
وتابع مدير المركز التنفيذي لمعارض الصناعات النووية: ان المعرض يضم 20 صالة تقدم أحدث الإنجازات التي حققتها منظمة الطاقة الذرية في مختلف المجالات، بما في ذلك أجهزة الطرد المركزي، ومنشآت انتاج الوقود، ومحطات الطاقة ومفاعلات الأبحاث ، ومجسمات عن العديد من المجمّعات الصناعية بما في ذلك محطة بوشهر ومعالجة اليورانيوم ، سلاسل اجهزة الطرد المركزي والتخصيب وغيرها.
وفيما يتعلق بالتطبيقات الثانوية لقطاع الصناعة النووية التي يقدمها المعرض، نوه شجاعي الى انها تشمل الادوية الاشعاعية، وإنتاج المستحضرات الصيدلانية المشعة للكشف عن جميع أنواع السرطان ، وأشعة الليزر الصناعية والطبية ، والاستخدامات الزراعية ، والإشعاعية الاخرى.
 
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مصدر الخبر: الوفاق-فارس
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