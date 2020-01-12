أكد رئيس البرلمان الايراني علي لاريجاني ان دراسة جوانب الخطأ في حادثة تحطم الطائرة الاوكرانية مسؤولية تكتسب الاهمية وينبغي ادراجها في مقدمة اولويات الاجهزة المعنية.

وفي بيان اصدره لاريجاني اليوم السبت حول حادثة تحطم الطائرة الاوكرانية، عدّ نتيجة التحقيقات في هذا المجال وثبوت الخطأ البشري بأنه قد ضاعف الاسى الناجم عن الحادثة.

وأعرب عن حزنه وألمه العميق والنواب لوقوع هذا الخطأ الكارثي ومواساته القلبية مع ذوي الضحايا، داعياً الباري تعالى لهم بالصبر والسكينة.

ووصف دراسة جوانب هذا الخطأ بمثابة مسؤولية مهمة ينبغي أن تدرج على اولويات الاجهزة المعنية وكذلك تحديد العناصر المقصرة في وقوع هذا الحادث المؤسف كمطلب حق لا ينبغي تجاهله.

وأكد على ضرورة اتخاذ الاجهزة المعنية اجراءات تحد من تكرار مثل هذه الحوادث المريرة وهذا النوع من الأخطاء مهما كانت هذه الظروف.