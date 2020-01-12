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رقم الخبر: 273343 تاريخ النشر: كانون الثاني 11, 2020 الوقت: 21:16 الاقسام: محليات  
الانتهاء من تصمیم وانتاج الجیل السادس عشر لاجهزة الطرد المركزي
منظمة الطاقة الذرية الايرانية :

الانتهاء من تصمیم وانتاج الجیل السادس عشر لاجهزة الطرد المركزي

أعلن مساعد رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية "اصغر زارعان" ، انجاز عملية تصمیم وانتاج الجیل السادس عشر من اجهزة الطرد المركزي؛ مبينا انه سيتم ازاحة الستار عن هذه الانجازات في 8 نيسان/ ابريل المقبل.
وقال اصغر زارعان، في تصريح أدلى به، اليوم السبت، للصحفيين على هامش بدء أعمال "معرض انجازات الصناعات النووية" بمدينة بوشهر (جنوب)، "إن أحد أهداف المعرض يكمن في ربط الصناعة النووية بالمراكز العلمية والبحثية الأخرى داخل البلاد، وايضا التعرف على ما قام به المختصون الشباب باخلاص وصدق لتجسيد شموخ الوطن".
وتابع مساعد رئيس منظمة الطاقة الذرية : إن أهدافنا تتمثل بايضاح دورة الوقود الى أهالي بوشهر لاسيما الشباب بهدف تطوير قدراتهم واختيار مهنة مناسبة لمستقبلهم وايضاح ماقدم قطاع الصناعة النووية من انجازات.
واشار زارعان الى إنجازات الصناعة النووية الايرانية، مبينا : انه في الاعوام الثلاثة الماضية ، تم تحقيق 43 و 84 و 114 من الإنجازات النووية الموثقة، على التوالي.
واضاف : سنعرض بالتأكيد انجازات نووية جديدة في نيسان/ إبريل المقبل على الصعيدين النوعي والكمي، لبرهنة اقتدار البلاد ومنها الجیل السادس عشر لاجهزة الطرد المركزي محلية الصنع.
 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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