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رقم الخبر: 273342 تاريخ النشر: كانون الثاني 11, 2020 الوقت: 19:52 الاقسام: محليات  
الرئيس روحاني يبلغ بتنفيذ قرار اطلاق تسمية "اليوم العالمي للمقاومة" على الثالث من كانون الثاني

الرئيس روحاني يبلغ بتنفيذ قرار اطلاق تسمية "اليوم العالمي للمقاومة" على الثالث من كانون الثاني

قال امين المجلس الاعلى للثورة الثقافية "سعيد رضا عاملي" : ان رئيس الجمهورية حجة الاسلام حسن روحاني اوعز اليوم بتنفيذ قرار اطلاق تسمية "اليوم العالمي للمقاومة" في البلاد على 3 كانون الثاني / يناير من كل عام، وذلك تخليدا لذكرى الفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني الذي ارتقى شهيدا مع رفيق دربه ابو مهدي المهندس وعدد من مرافقيهم على يد الغدر الامريكي جراء غارة جوية جبانة في 3 كانون الثاني 2020 بالقرب من مطار بغداد الدولي.
واضاف عاملي، في تصريح له اليوم السبت، انه تم بجهود اعضاء المجلس الاعلى للثورة الثقافية ايضا، اطلاق اسم الشهيد الفريق سليماني على "جائرة التضحية العالمية" لهذا العام.
وناقش المجلس الاعلى للثورة الثقافية خلال اجتماعه في 8 كانون الثاني / يناير الحالي، مقترح اطلاق تسمية "اليوم العالمي للمقاومة" (في 3 كانون الاني / يناير) من كل عام كما صادق عليه؛ وذلك تخليدا لذكرى الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني.
واستشهد قائد فیلق "القدس" التابع للحرس الثوري "الفريق الحاج قاسم سليماني" بمعية رفیق دربه نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي "ابو مهدي المهندس" ومرافقيهما، في هجوم جوي اميركي غادر (الجمعة 3 كانون الثاني / يناير) بعد خروجهم من مطار بغداد، وذلك بأمر من الرئيس الأمريكي ترامب.
 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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