سجلت بورصة السلع الإيرانية، في الأسبوع المنتهي بـ9 يناير/ كانون الثاني، صفقات بيع 674 ألفاً و201 طن من أنواع السلع بقيمة أكثر من 738 مليون دولار.

وأفادت العلاقات العامة والشؤون الدولية في بورصة السلع الإيرانية، في تقرير لها، إن القاعة الصناعية والتعدينية بالبورصة سجلت مبيعات 242 ألفاً و111 طناً من السلع بقيمة 357 مليون دولار، شملت 231 ألفاً و899 طناً من الصلب، و4740 طناً من النحاس، و4660 طناً من الألمنيوم، و12 طناً من الخامات المكثفة للمعادن الثمينة، و23 كغم من سبائك الذهب، و360 طناً من الخارصين، و10 أطنان من الرصاص.

كما عقدت السوق الداخلية والتصديرية بقاعة المشتقات النفطية والبتروكيماوية، صفقات بيع 431 ألفاً و606 أطنان بقيمة 401 مليون دولار، شملت 127 ألف طن من مادة فاكيوم باتوم (مادة أولية في إنتاج القير)، و132 ألفاً و555 طناً من القير، و75 ألفاً 813 طناً من المواد البوليمرية، و29 ألفاً و185 طناً من المواد الكيميائية، و660 طناً من عوازل الرطوبة، و1372 طناً من زيوت الأساس، و29 ألفاً و95 طناً من الكبريت، و36 ألفاً و740 طناً من اللوب كات.

كما تم عقد صفقات بيع 814 طناً من السلع في السوق الثانوية لبورصة السلع الإيرانية.