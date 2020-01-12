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رقم الخبر: 273340 تاريخ النشر: كانون الثاني 11, 2020 الوقت: 17:36 الاقسام: اقتصاد  
تفعيل 99 منجماً صغيراً في البلاد

تفعيل 99 منجماً صغيراً في البلاد

أعلن رئيس مجلس الإدارة التنفيذية بمنظمة تطوير وتحديث المعادن الايرانية "إيميدرو" عن تفعيل وإحياء 99 منجماً صغيراً في البلاد حتى منذ 21 مارس/ آذار 2019 حتى 3 يناير/ كانون الثاني 2020.

وأوضح خداد غريب بور، في تصريح له اليوم السبت، بأن شركات ايرانية تعدين كبرى مثل "جادرملو" و"الوطنية للنحاس" و"كل كهر" و"فولاذ مباركة" شاركت باجتماعات تفعيل المناجم الصغيرة.

 

 
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