|رقم الخبر: 273340
|تاريخ النشر: كانون الثاني 11, 2020
|الوقت: 17:36
|الاقسام: اقتصاد
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تفعيل 99 منجماً صغيراً في البلاد
أعلن رئيس مجلس الإدارة التنفيذية بمنظمة تطوير وتحديث المعادن الايرانية "إيميدرو" عن تفعيل وإحياء 99 منجماً صغيراً في البلاد حتى منذ 21 مارس/ آذار 2019 حتى 3 يناير/ كانون الثاني 2020.
وأوضح خداد غريب بور، في تصريح له اليوم السبت، بأن شركات ايرانية تعدين كبرى مثل "جادرملو" و"الوطنية للنحاس" و"كل كهر" و"فولاذ مباركة" شاركت باجتماعات تفعيل المناجم الصغيرة.
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