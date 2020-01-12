تفعيل 99 منجماً صغيراً في البلاد أعلن رئيس مجلس الإدارة التنفيذية بمنظمة تطوير وتحديث المعادن الايرانية "إيميدرو" عن تفعيل وإحياء 99 منجماً صغيراً في البلاد حتى منذ 21 مارس/ آذار 2019 حتى 3 يناير/ كانون الثاني 2020.