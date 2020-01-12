أعلن مسؤول بوزارة الصناعة والتجارة والمعادن الايرانية، ان صناعة الإطارات المحلية تستحوذ على 41 بالمئة من إنتاج منطقة الشرق الأوسط.

وبيّن محسن صفدري، مساعد مكتب الصناعات غير الفلزية بالوزارة اليوم السبت، بأن إنتاج الإطارت في ايران تتم عبر 11 وحدة صناعية، حيث تشكل نسبة 95ر2 بالمئة من وحدات الإنتاج في العالم البالغة 510 وحدات.

وأشار صفدري الى أن طاقة إنتاج إحدى عشرة وحدة ايرانية تبلغ 426 ألف طن سنوياً، وتضم 5ر14 ألف عاملاً بهذا القطاع.