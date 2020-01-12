قوات الأمن الأفغانية تستعيد منطقة استراتيجية من طالبان

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم السبت، أن قوات الأمن استعادت السيطرة على منطقة سارة تاخت فى مقاطعة هيرات الغربية بعد تسع سنوات من وقوعها فى قبضة طالبان، وقال فؤاد أمان نائب المتحدث باسم وزارة الدفاع، لوكالة أنباء "باجفاك" الأفغانية إن الأمن نجح فى استعادة المنطقة فى اشتباكات دامية مع مسلحين فى حركة طالبان.

وتكثف حركة "طالبان"، من عملياتها وهجماتها المسلحة ضد الحكومة الأفغانية والقوات الأجنبية الموجودة فى البلاد، بهدف تحسين وضعها التفاوضى للتوصل إلى اتفاق سلام يمهد الطريق لمشاركة طالبان فى الحكومة المقبلة.

وتسفر موجات العنف فى جميع أنحاء أفغانستان عن خسائر بشرية يومياً تقريبا، حيث شهد عام 2018 مقتل أكبر عدد من المدنيين الأفغان بسقوط 3804 قتلى، بينهم 900 طفل و7189 جريحاً.

وتفيد الأرقام التى أوردتها بعثة حلف شمال الأطلسى "الدعم الحازم" التى تقودها أمريكا فى أفغانستان بأن الحكومة كانت تسيطر فى الأشهر الأخيرة من عام 2018 على 226 منطقة من أصل 407 مناطق أو تؤثر فيها، أى ما يعادل 55,5% من البلاد.

و من جهة أخرى، قال متحدث باسم حلف شمال الأطلسى ومسؤول أفغانى إن قنبلة على الطريق انفجرت أثناء مرور رتل قوات أجنبية بإقليم قندهار بجنوب أفغانستان اليوم السبت، لكن لم ترد على الفور تفاصيل عن سقوط قتلى فى الانفجار الذى أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عنه.

ورغم هدوء القتال مع تساقط الثلوج الكثيف فى الجبال لا تزال القنابل المزروعة على الطرق تصيب قوات أفغانية وقوات أجنبية متحالفة معها.

وقال مسؤول عسكرى أفغانى كبير فى قندهار إن الانفجار وقع فى منطقة داند عندما انفجرت العبوة الناسفة فى إحدى المركبات المدرعة التابعة للقوات الأمريكية.

وأضاف أن القوات الأجنبية طوقت المنطقة وأبقت القوات الأفغانية بعيدا عن المكان.