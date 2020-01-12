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رقم الخبر: 273335 تاريخ النشر: كانون الثاني 11, 2020 الوقت: 17:35 الاقسام: محليات  
ظريف يعزي بوفاة السلطان قابوس

ظريف يعزي بوفاة السلطان قابوس

قدم وزير الخارجية "محمد جواد جواد ظريف" العزاء والمواساة بمناسبة وفاة السلطان قابوس؛ مؤكدا انها "خسارة للمنطقة".
وأفاد القسم الاعلامي بوزارة الخارجية اليوم السبت، ان ظريف اكد في تغريدة نشرها باللغة العربية عبر حسابه في موقع تويتر، ان "رحیل جلاله السلطان قابوس بن سعید (رحمه الله) خساره للمنطقه لکن الامل معقود علی الحکماء مثله، ونحن اذ نعزی جارتنا العزیزه عمان بهذا المصاب نهنئ اختیارها صاحب الجلاله هیثم بن طارق سلطانا لها؛ أملین ان تتنامی علاقاتنا فی سلطنته کما عهدناه سابقا والمستقبل یستلهم من الماضی".
واعلنت وكالة الانباء العمانية الرسمية، فجر اليوم السبت، وفاة السلطان قابوس بن سعيد عن عمر ناهز الـ 79 عاما.
والجدير بالذكر ان خلف السلطان العماني الفقيد، "هيثم بن طارق آل سعيد"، يبلغ من العمر 65 عاما وشغل منصب "وزير الثقافة والتراث" منذ العام 2000 للميلاد، وايضا يراس لجنة الآفاق الاقتصادية 2040 في السلطنة.
 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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