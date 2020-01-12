أكد وزير الامن الايراني "محمود علوي" ان قائد قوات القدس بالحرس الثوري الشهيد الفريق قاسم سليماني ومن خلال الثقة بالنفس كان يقوم بأعمال یعتبر من المستحيل تنفيذها.

وفي مراسم اقيمت لتأبين الشهيد الفريق قاسم سليماني ورفاقه صباح اليوم السبت ، تطرق وزير الامن الى خصائص قائد قوات القدس للحرس الثوري ، وقال: ان الشهيد سليماني كان يمتلك خصائص عسكرية وانسانية، لم تفصله الصفة العسكرية عن رجل ناشط في المجتمع ، كما أن حبه للناس واختلاطه معهم لم يمنعه عن العمل العسكري.

ولفت الى ان الفريق سليماني كان من بين العسكريين القلائل الذي يتمتع بقدرة تبيين الاستراتيجيات الدفاعية وكذلك امكانية وضع خطط عملانية وتنفيذها في ساحة العمليات.واضاف علوي : ان الفريق سليماني كان ملتزما بالتقاليد والمبادئ العسكرية، لكن كان يتغير عندما يخلع الزي العسكري، ومن خلال الثقة بالنفس ان يقوم بأعمال یعتبر من المستحيل تنفيذها.

واشار وزير الامن الى ان الشهيد سليماني قام بتسليح فصائل المقاومة الفلسطينية وحزب الله اللبناني بالصواريخ والتصدي للعدوان الصهيوني وارغامه على الانسحاب في حرب تموز (33 يوما).

ولفت علوي الى ان الشهيد سليماني لم يشعر بأي خطر عندما اقترب الدواعش من بغداد وحارب الارهابيين في سوريا والعراق.

وأكد ان اي بلد في العالم لم يكن ليتجرأ على استهداف قاعدة اميركية ، لكن الجمهورية الاسلامية الايرانية بقصفها قاعدة عين الاسد الاميركية اثبتت انها في ذروة العزة.

واردف قائلا: ان التوجيهات الحكيمة لقائد الثورة قد وجهت صفعة الى اميركا، لكن في الوقت نفسه ، تمكن بحنكته من منع اشعال فتيل حرب.