أحرز كواهي ليونارد 36 نقطة، منها 21 نقطة في النصف الثاني، ليقود فريقه لوس أنجلوس كليبرز لقلب تأخره والفوز على جولدن ستيت وريورز 109-100 في دوري السلة الأمريكي للمحترفين.

ونجح كليبرز في تحقيق الفوز، بعد أن عوض تأخره بفارق 10 نقاط في الربع الأخير، رغم أنه لعب بدون نجمه بول جورج الذي سبق وشارك في مباراة كل النجوم بسبب الإصابة.

ويتوقع أن يغيب جورج أيضا عن مباراة فريقه المقبلة خارج أرضه في مواجهة دنفر ناجتس اليوم الأحد.

وإلى جانب حصيلة النقاط الكبيرة، سيطر ليونارد على 9 كرات مرتدة وقدم 5 تمريرات حاسمة لزملائه.

وأضاف لو وليامز 21 نقطة للفريق الفائز، حين أحرز زميله باتريك بيفرلي 12 نقطة وسيطر على 11 كرة مرتدة وقدم 9 تمريرات حاسمة لزملائه.

وكان أوماري سبيلمان وجلين روبنسون أفضل مسجلي وريورز برصيد 17 نقطة لكل منهما، لكن الفريق تلقي هزيمته السابعة على التوالي رغم ذلك.

وأحرز ليبرون جيمس 36 نقطة وسيطر على 16 كرة مرتدة وقدم 7 تمريرات حاسمة لزملائه، ليحقق لوس أنجلوس ليكرز فوزه السابع على التوالي بالانتصار خارج ملعبه على دالاس مافريكس 129-114.

وفي مباريات أخرى، فاز واشنطن ويزاردز على أتلانتا هوكس 111-101، وتغلب انديانا بيسرز على شيكاغو بولز 116-105.