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رقم الخبر: 273325 تاريخ النشر: كانون الثاني 11, 2020 الوقت: 14:44 الاقسام: محليات  
قائد الثورة يدعو لمتابعة التقصير المحتمل بحادث سقوط الطائرة وضمان عدم تكراره

قائد الثورة يدعو لمتابعة التقصير المحتمل بحادث سقوط الطائرة وضمان عدم تكراره

دعا قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي لمتابعة التقصيرات المحتملة في حادث سقوط الطائرة الاوكرانية وضمان عدم تكراره مستقبلا.
وجاء في جانب من البيان الصادر عن سماحة قائد الثورة حول الحادث صباح الیوم، ان مصيبة مصرع ركاب الطائرة الاوكرانية في الحادث اصبحت بالنسبة لي اعظم ايلاما بكثير بعد الاطلاع على نتائج تحقيقات الاركان العامة للقوات المسلحة حول الحادث وثبوت وقوع الخطأ البشري فيه.
واضاف: اولا؛ ارى لزاما بان اعبّر مرة اخرى عن تعاطفي العميق ومواساتي للاسر الكريمة لهؤلاء الاعزة واتمنى لهم من الباري تعالى الصبر والهدوء النفسي والقلبي.
وتابع سماحته: ثانيا؛ اوجه توصية مؤكدة حول متابعة التقصيرات المحتملة في هذا الحادث الاليم.
وقال: ثالثا؛ اطلب من المدراء والمسؤولين المعنيين اجراء المراقبة والمتابعات اللازمة لعدم تكرار مثل هذا الحادث.
وابتهل قائد الثورة الاسلامية سائلا الباري تعالى بان يتغمد الضحايا برحمته وغفرانه وان يلهم ذويهم جميل الصبر والاجر.
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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