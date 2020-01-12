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رقم الخبر: 273324 تاريخ النشر: كانون الثاني 11, 2020 الوقت: 14:32 الاقسام: رياضة  
شركة ايرانية تنتج معصم وعلم ارتعاشي لمساعدة حكام كرة القدم

شركة ايرانية تنتج معصم وعلم ارتعاشي لمساعدة حكام كرة القدم

استطاعت شركة تعمل في مجال انتاج المعدات الرياضية من تصميم وانتاج معصم وعلم ارتعاشي يساعد حكم الساحة ومساعديه خلال تحکیم مباراة كرة القدم.

وقال منفذ المشروع "مجتبى كوهري" لارنا ان المنتج هو مجموعة مؤلفة من علم ارتعاشي يحمله المساعد وكذلك معصم يرتديه حكم الساحة وكذلك مقبض العلم وذلك لمساعدتهم في اداء مهام التحكيم بدقة اكبر .

وعن الية العمل قال كوهري عند حدوث خطأ او تسلل وبسبب الضوضاء التي تعم الملعب فقد لاينتبه حكم الوسط الى اشارة مساعده فإن المعصم الذي يركب على ساعد حكم الساحة يقوم بالارتعاش فور كبس الزر من حكم الخط وذلك لاشعاره بحدوث التسلل او الخطأ .

وقال ايضا عند شحن بشكل كامل فأن ان يعمل لفترة 10 ساعات ويغطي مسافة 100 متر عن الحكم.

 
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مصدر الخبر: ارنا للانباء
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