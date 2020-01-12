حقق المنتخب الايراني بالكرة الطائرة فوزاً صعباً وغالياً في مباراة مثيرة على نظيره الكوري الجنوبي، وذلك في لقاء اشبه النهائي الذي جرى بينهما في الصين.

وتأهل المنتخب الايراني الى المباراة النهائية لمواجهة الفائز من اللقاء الثاني بين منتخبي الصين وقطر.

هذا وكانت نتائج الاشواط الخمسة كالاتي: (22 – 25، 25 – 21، 25 – 18، 22- 25، 15 – 13).

وكان المنتخب الايراني قد فاز في الدور الاول على كل من كازاخستان وتايوان والصين بنتيجة مشابهة وهي 3 – صفر.