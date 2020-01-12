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رقم الخبر: 273323 تاريخ النشر: كانون الثاني 11, 2020 الوقت: 14:30 الاقسام: رياضة  
ايران تهزم كوريا الجنوبية وتتأهل لنهائي آسيا بالكرة الطائرة
في تصفيات اولمبياد طوكيو 2020..

ايران تهزم كوريا الجنوبية وتتأهل لنهائي آسيا بالكرة الطائرة

حقق المنتخب الايراني بالكرة الطائرة فوزاً صعباً وغالياً في مباراة مثيرة على نظيره الكوري الجنوبي، وذلك في لقاء اشبه النهائي الذي جرى بينهما في الصين.

وتأهل المنتخب الايراني الى المباراة النهائية لمواجهة الفائز من اللقاء الثاني بين منتخبي الصين وقطر.

هذا وكانت نتائج الاشواط الخمسة كالاتي: (22 – 25، 25 – 21، 25 – 18، 22- 25، 15 – 13).

وكان المنتخب الايراني قد فاز في الدور الاول على كل من كازاخستان وتايوان والصين بنتيجة مشابهة وهي 3 – صفر.

 
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مصدر الخبر: الوفاق / خاص
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