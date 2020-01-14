قال النائب الاول لرئيس الجمهورية "اسحاق جهانغيري" معلقا على سقوط الطائرة الاوكرانية نتيجة خطأ بشري : يجب متابعة اسباب حدوث الخطأ البشري بشفافية وجدية للتوصل الى اسباب ومسببي وقوع مثل هذه الحوادث الكارثية وتجنبها معلنا تعازيه لعوائل الضحايا وتعاطفه معهم

واضاف جهانغیری الیوم السبت فی تغریدة على تویتر : ان حادث سقوط الطائرة الاوكرانية نتيجة خطأ انساني هي مأساة كبيرة ووطنية يجب علينا ان نضع انفسنا مكان عوائل الضحايا من الايرانيين وغيرهم كي نعرف حجم الكارثة معلنا تعازيه لعوائل الضحايا وتعاطفه معهم .

واکد النائب الاول لرئيس الجمهورية في تغريدته على ضرورة الاستمرار والمتابعة الجادة للتوصل الى اسباب ومسببي وقوع هكذا حوادث كارثية لتجنب وقوعها.

واعلنت هيئة الاركان الايرانية في بيان عسكري، ان الطائرة دخلت بطريقة خاطئة في دائرة "هدف معاد" بعد أن اقتربت من "مركز عسكري حساس" تابع للحرس الثوري، منوها بأن الجيش كان في تلك اللحظات في "أعلى مستويات التأهب" وسط التوترات المتصاعدة الأخيرة مع الولايات المتحدة.

وأعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني في بيان ان الخطأ البشري والإطلاق الخاطئ لدفاعات الحرس الثوري الإيراني، قد أسفر عن سقوط الطائرة الأوكرانية، مؤكدا ان إيران ستواصل التحقيق في الحادث وستحاسب المسؤولين عنه.

وتحطمت طائرة الركاب من طراز "Boeing 737-800" التابعة لشركة "الخطوط الجوية الأوكرانية"، فجر يوم 8 يناير الجاري، خلال تنفيذها رحلة من طهران إلى العاصمة الأوكرانية كييف عقب إقلاعها بدقائق، في كارثة أودت بحياة 176 شخصا.