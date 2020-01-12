وجاء في بيان اصدره حجة الاسلام منتظري: انه في ضوء البيان الصادر عن الاركان العامة للقوات المسلحة حول الحادث المؤسف لسقوط طائرة الركاب الاوكرانية صباح الاربعاء الماضي في ضواحي طهران واسفر عن مصرع العديد من مواطنينا الاعزاء وغير الايرانيين، فاننا اذ نعرب عن الحزن العميق لهذه الحادثة الاليمة وتقديم المواساة لذوي هؤلاء الاعزاء المفجوعين، نؤكد ضرورة البت في هذه القضية بالسرعة والدقة والاهتمام اللازم وانجاز التحقيقات الكاملة لتحديد جميع الاسباب والعناصر المسببة لهذه الحادثة واعلامنا بالنتيجة من اجل المتابعات اللاحقة.

وتحطمت طائرة الركاب من طراز "Boeing 737-800" التابعة لشركة "الخطوط الجوية الأوكرانية"، فجر يوم 8 يناير الجاري، خلال تنفيذها رحلة من طهران إلى العاصمة الأوكرانية كييف عقب إقلاعها بدقائق، في كارثة أودت بحياة 176 شخصا.

واعلنت هيئة الاركان الايرانية في بيان عسكري اليوم، ان الطائرة دخلت بطريقة خاطئة في دائرة "هدف معاد" بعد أن اقتربت من "مركز عسكري حساس" تابع للحرس الثوري، منوها بأن الجيش كان في تلك اللحظات في "أعلى مستويات التأهب" وسط التوترات المتصاعدة الأخيرة مع الولايات المتحدة.

وتابع البيان: "وفي مثل هذه الحالة، وفي ضوء ما حدث، وبسبب خطأ بشري وبطريقة غير مقصودة أصيبت الطائرة.. نقدم اعتذاراتنا لما حصل". وأكد البيان أنه ستتم محاسبة الأطراف المسؤولة عن ذلك.