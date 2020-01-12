وصف مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، الشهيد الفريق سليماني بأنه كان رجلا عظيما، معزيا باستشهاده.

والتقى السفير الايراني في موسكو كاظم جلالي امس الجمعة ميخائيل بوغدانوف، لبحث العلاقات الثنائية واحدث تطورات المنطقة.

وفي هذا اللقاء وصف بوغدانوف، الشهيد الفريق سليماني قائد قوة القدس -الذي استشهد في القصف الامريكي على مطار بغداد يوم الجمعة 3 كانون الثاني/يناير- بانه كان رجلا عظيما، معزيا باستشهاده.

كما بحث الجانبان في هذا اللقاء العلاقات الثنائية واحدث التطورات في المنطقة ومنها قضايا سوريا والعراق وليبيا ومشروع "هرمز" للسلام وكذلك مشروع روسيا لتوفير الامن في منطقة الخليج الفارسي.

من جانبه اشار السفير الايراني الى اهمية العلاقات بين البلدين، مؤكدا ارادة مسؤولي الجمهورية الاسلامية الايرانية لتطوير العلاقات مع روسيا.