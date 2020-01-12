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رقم الخبر: 273318 تاريخ النشر: كانون الثاني 11, 2020 الوقت: 13:21 الاقسام: رياضة  
الإصابة تحرم ديل بوترو من بطولة أستراليا للتنس

الإصابة تحرم ديل بوترو من بطولة أستراليا للتنس

سيغيب الأرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو عن بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بسبب مشكلات في ركبته اليمنى المصابة.

وقال منظمو البطولة التي تنطلق في وقت لاحق من الشهر الجاري، في تغريدة قصيرة على موقع تويتر "انسحب خوان مارتن ديل بوترو من بطولة أستراليا المفتوحة 2020، بينما يستمر تعافيه من إصابة في الركبة."

وأضاف المنظمون "نتمنى لديل بوترو كل التوفيق في التعافي من الإصابة."

وسبق لديل بوترو، الوصول لدور الثمانية في بطولة أستراليا مرتين، لكنه يعاني من مشكلات في ركبته اليمنى المصابة منذ يونيو/حزيران الماضي بعد خضوعه لعملية جراحية.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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