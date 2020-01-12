أحرز جاريد مككين هدفا في الوقت الإضافي، وأضاف يفجيني مالكين وبرايان راست هدفين، ليفوز فريقهم بيتسبرج بنجوينز خارج ملعبه على كولورادو أفالانش 4-3 في دوري هوكي الجليد بأمريكا الشمالية.

وأسهم تيدي بلوج في فوز بنجوينز بهدف، في حين أوقف حارس المرمى مات موراي 28 محاولة على شباكه.

وأحرز جابرييل لاندسكوج ومات كلافرت وناثان ماكينون، أهداف كولورادو أفالانش، في حين أنقذ حارس مرماه بافيل فرانكوز 26 محاولة على مرماه.

وفاز كارولاينا هوريكانز على أريزونا كويوتس 3-0، ليحقق الأول فوزه الثاني على التوالي، وذلك بفضل تألق حارس مرماه بيتر مرازيك الذي أنقذ 32 محاولة.

وبفضل هدف من ديلان لاركين، فاز ديترويت ريد وينجز على أوتاوا سناتورز 3-2 بضربات الترجيح.