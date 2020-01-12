ذكرت وحدة النزاهة التابعة للاتحاد الدولي لألعاب القوى عبر حسابها على موقع تويتر يوم الجمعة إن الكيني ويلسون كيبسانج، حامل الرقم القياسي العالمي السابق للماراثون والحائز على برونزية أولمبياد 2012، تم إيقافه مؤقتا لفشله في تحديد مكان وجوده والتلاعب في العينات.

وبموجب لوائح مكافحة المنشطات يتعين على الرياضيين إبلاغ سلطات الاختبارات بمكان وجودهم لمدة ساعة واحدة يوميا، لكنه لم يكن موجودا في الوقت الذي حدده، وعدم وجود الرياضي في الوقت الذي حدده خلال 12 شهرا يعني إيقافه تلقائيا.

ولم توضح وحدة النزاهة على الفور أي تفاصيل إضافية بشأن ما ارتكبه كيبسانج من انتهاكات للوائح المنشطات.

وفاز كيبسانج (37 عاما) بماراثون لندن مرتين وأفضل زمن شخصي حققه كان ساعتين وثلاث دقائق و13 ثانية ما جعله سادس أسرع عداء ماراثون في التاريخ.

وحقق رقما عالميا في عام 2013 عندما سجل ساعتين وثلاث دقائق و23 ثانية في ماراثون برلين.

وفاز أيضا بلقب ماراثون نيويورك 2014 وماراثون طوكيو 2017.

وكانت كينيا من بين الدول المدرجة في قائمة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (الوادا) في 2016 لمراقبة التزامها بقواعد المنشطات، وكيبسانج أحدث عداء كيني يتم اتهامه بانتهاك قواعد المنشطات.

وتمت معاقبة نحو 60 عداء من كينيا بسبب انتهاك قواعد المنشطات في السنوات الخمس الأخيرة.

ومن بين عدائي كينيا الموقوفين بسبب المنشطات بطلة ماراثون شيكاجو وبوسطن السابقة ريتا جيبتو و بطلة الماراثون الأولمبية 2016 في ريو دي جانيرو جيميما سومجونج والعداء أسبل كيبروب بطل أولمبياد 2008 في سباق 1500 متر.