أحرز منتخب روسيا للسيدات الميدالية الذهبية في مسابقة التزلج السريع، اليوم الجمعة، وذلك ضمن بطولة أوروبا التي تستضيفها حاليا مدينة هيرنفين الهولندية.

وقطع الثلاثي الروسي المكون من اللاعبات: أولغا فاتكولينا، وأنجيلينا غوليكوفا، وداريا كاتشانوفا، مسافة السباق بزمن قدره (1.26.17 د.).، بينما ذهبت الميدالية الفضية إلى سيدات هولندا، والبرونزية إلى سيدات بولندا.

وهذه الميدالية الذهبية الأولى لروسيا في هذه البطولة التي ستختتم منافساتها، يوم الأحد المقبل، مقابل ميداليتين فضيتين وبرونزية واحدة.