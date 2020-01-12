  • الأحد ١٦ جمادی الاولی ١٤٤١
  • الأحد , يناير 12, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 273312 تاريخ النشر: كانون الثاني 11, 2020 الوقت: 13:09 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
الصين تزيح الستار عن أول قطار ذكي بالعالم

الصين تزيح الستار عن أول قطار ذكي بالعالم

أدخلت الصين إلى الخدمة ما قالت إنه أول قطار ذكي في العالم، وذلك ضمن استعدادات بكين لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في 2022.

وأفادت شبكة «سي أن أن» الأميركية، بأن القطار الجديد بدأ بالفعل رحلاته في أواخر ديسمبر الماضي في الصين.

ويربط القطار الذكي بكين بمدينة تشانغجياكو التي تقع شمال غربها، ومن المقرر أن تستضيف هذه المدينة الألعاب الأولمبية الشتوية بعد عامين.

وينطلق القطار الجديد في رحلاته بلا سائق، وتبلغ سرعته القصوى 350 كيلومترا في الساعة، ويتوقف في 10 محطات.

ويقلص القطار الذي وصف بـ«الرصاصة» الوقت اللازم للسفر بين المدينتين من 3 ساعات إلى 47 دقيقة فقط، ويربط أيضا بين بكين ومدينة يانتشينغ.

ويعتبر القطار الذكي جزءا من خط التوسع الذي تنفذه الصين في السكك الحديدية في أرجاء البلاد، وهو جزء من سكة حديدية ذكية وواسعة،

واستغرقت عملية بناء السكة الحديدية المخصصة للقطار الذكي أربع سنوات.

وتفيد «سي أن أن» بأن أول رحلة من القطار الذكي انطلقت في 30 ديسمبر الماضي بين بكين إلى تايزيشينغ على الطريق بين العاصمة وتشانغجياكو.

وجهزت الصين 30 قطارا ذكيا فائق السرعة على السكة المحددة، بدأت 6 منها العمل بالفعل.

وتطلق الصين على القطار وصف الذكي، لأن عرباته مجهزة بخدمات الجيل الخامس «5 جي» وحساسات تجمع المعلومات بشأن الرحلة، وتتبع أي مشكلات تقنية.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 26/0912 sec