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رقم الخبر: 273311 تاريخ النشر: كانون الثاني 11, 2020 الوقت: 13:14 الاقسام: رياضة  
"الكسندر أرنولد" أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر ديسمبر

"الكسندر أرنولد" أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر ديسمبر

نال الظهير الأيمن لنادي ليفربول، الدولي الإنجليزي، ترينت ألكسندر أرنولد، جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال شهر ديسمبر.

ونشر الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز، على موقع "تويتر"، فيديو للأهداف التي صنعها أرنولد لزملائه خلال شهر ديسمبر، وعلق قائلا: "أفضل لاعب في شهر ديسمبر، هو ملك التمريرات الحاسمة، ترينت ألكسندر أرنولد".

وتألق أرنولد، بشكل لافت في شهر ديسمبر الماضي، حيث صنع لزملائه ثلاثة أهداف، وسجل هدفا واحدا.

وهذه الجائزة هي الثانية هذا الشهر للظهير الأيمن الشاب (21 عاما)، الذي توج أيضا بجائزة أفضل لاعب في صفوف ليفربول خلال شهر ديسمبر.

ويستعد أرنولد مع فريقه ليفربول، لخوض مباراة في غاية الصعوبة غدا السبت، أمام توتنهام، لحساب الأسبوع الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وينفرد ليفربول بصدارة الدوري، برصيد 58 نقطة، بفارق 13 نقطة أمام ليستر سيتي، صاحب المركز الثاني، علما بأن "الريدز" يملك في جعبته مباراة مؤجلة.

 
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مصدر الخبر: روسيا اليوم
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