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رقم الخبر: 273118 تاريخ النشر: كانون الثاني 08, 2020 الوقت: 17:30 الاقسام: اقتصاد  
زنغنة: الصعود الطفيف لأسعار النفط بصالح ايران

زنغنة: الصعود الطفيف لأسعار النفط بصالح ايران

أكد وزير النفط الايراني، بيجن زنغنة، ان أسعار النفط تشهد منحى صعودياً بالوقت الراهن، وأن ارتفاع الأسعار بشكل طفيف من مصلحة ايران.

جاء ذلك في تصريح لزنغنة على هامش جلسة مجلس الوزاء الايراني، الأربعاء، وفي أعقاب توجيه ايران فجر الأربعاء ضربة صاروخية لقاعدتين عسكريتين أميركيتين في العراق رداً على جريمة اغتيال الفريق الشهيد قاسم سليماني ورفاقه.

وأعرب زنغنة عن أمله بأن تترك أميركا خلق الفوضى والاضطرابات بالمنطقة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، وأن تفسح المجال أمام الناس للعيش بسلام، حيث إن ذلك يصب بمصلحة الجميع في هذا العالم.

 
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