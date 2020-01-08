أعلن المدير التنفيذي لشركة المطارات والملاحة الجوية الايرانية، ان حركة الملاحة في كافة مطارات البلاد تسير بشكل طبيعي وبحسب الجداول الزمنية المحددة، ولم تخطر شركات الطيران الخارجية بإلغاء رحلاتها من وإلى ايران.

وأوضح سياوش مكري، في تصريح بأعقاب توجيه الحرس الثوري الايراني هجوماً صاروخياً على قاعدتين عسكريتين أميركيتين في العراق رداً على جريمة اغتيال الفريق الشهيد قاسم سليماني فجر الأربعاء، أوضح بأن التوتر القائم لم يؤثر على جدول شركات الطيران المحلية والخارجية.

وحول تحذير أميركا لشركات الطيران بتجنب التحليق فوق الخليج الفارسي، بيّن مكري أن هذه التحذيرات واهية ولم يطرأ أي تغيير على جدول الرحلات.