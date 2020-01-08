  • الأربعاء ١٢ جمادی الاولی ١٤٤١
  • الأربعاء , يناير 08, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 273117 تاريخ النشر: كانون الثاني 08, 2020 الوقت: 17:27 الاقسام: اقتصاد  
مسؤول: حركة الملاحة الجوية طبيعية؛ ولم نتلق إخطاراً بإلغاء رحلات

مسؤول: حركة الملاحة الجوية طبيعية؛ ولم نتلق إخطاراً بإلغاء رحلات

أعلن المدير التنفيذي لشركة المطارات والملاحة الجوية الايرانية، ان حركة الملاحة في كافة مطارات البلاد تسير بشكل طبيعي وبحسب الجداول الزمنية المحددة، ولم تخطر شركات الطيران الخارجية بإلغاء رحلاتها من وإلى ايران.

وأوضح سياوش مكري، في تصريح بأعقاب توجيه الحرس الثوري الايراني هجوماً صاروخياً على قاعدتين عسكريتين أميركيتين في العراق رداً على جريمة اغتيال الفريق الشهيد قاسم سليماني فجر الأربعاء، أوضح بأن التوتر القائم لم يؤثر على جدول شركات الطيران المحلية والخارجية.

وحول تحذير أميركا لشركات الطيران بتجنب التحليق فوق الخليج الفارسي، بيّن مكري أن هذه التحذيرات واهية ولم يطرأ أي تغيير على جدول الرحلات.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 21/1539 sec