شددت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، على ضرورة وقف الممارسات الاستفزازية لترامب تجاه إيران.

وقالت بيلوسي في تغريدة على تويتر: "نراقب الوضع المحيط بالهجمات التي تعرضت لها قواعد الجيش الأمريكي في العراق باهتمام. يجب علينا ضمان أمن العسكريين الأمريكيين هناك، والتوقف عن الاستفزازات غير الضرورية من جانب إدارة الرئيس دونالد ترامب، وندعو إيران لوقف العنف".

بيلوسي تدعو ترامب للكف عن استفزاز إيران

وشددت على أن الولايات المتحدة وباقي دول العالم، لا يمكنها السماح بالحرب.

ونفذ الحرس الثوري الإيراني الليلة الماضية هجوما صاروخيا واسعا استهدف القوات الأمريكية في قاعدتي عين الأسد في الأنبار، وحرير في أربيل ردا على اغتيال قائد "فيلق القدس" الفريق قاسم سليماني.