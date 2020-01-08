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رقم الخبر: 273105 تاريخ النشر: كانون الثاني 08, 2020 الوقت: 15:20 الاقسام: عربيات  
الدفاع الكويتية: تلقينا رسالة مفاجئة من أميركا بسحب قواتها خلال 3 أيام

الدفاع الكويتية: تلقينا رسالة مفاجئة من أميركا بسحب قواتها خلال 3 أيام

أعلن وزير الدفاع الكويتي، اليوم الاربعاء، عن تلقيه رسالة "مفاجئة" من امريكا بسحب القوات الامريكية من الكويت خلال ثلاثة ايام.

وقال الوزير في تصريح نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إنه تلقى خطابا رسميا من قائد معسكر عريفجان يعلن سحب كل القوات الأمريكية خلال 3 أيام.

وأضاف وزير الدفاع الكويتي، أن قرار الانسحاب كان مفاجئا، ونحن على تواصل مع وزارة الدفاع الأمريكية.

ولاحقاً حذفت وكالة الأنباء الكويتية خبر تصريح وزير الدفاع والتغريدات التي نسبتها لوزير الدفاع الكويتي بشأن انسحاب أمريكي من معكسر عريفجان وقالت أنه تم اختراق حسابنا على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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