أعلن وزير الدفاع الكويتي، اليوم الاربعاء، عن تلقيه رسالة "مفاجئة" من امريكا بسحب القوات الامريكية من الكويت خلال ثلاثة ايام.

وقال الوزير في تصريح نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إنه تلقى خطابا رسميا من قائد معسكر عريفجان يعلن سحب كل القوات الأمريكية خلال 3 أيام.

وأضاف وزير الدفاع الكويتي، أن قرار الانسحاب كان مفاجئا، ونحن على تواصل مع وزارة الدفاع الأمريكية.

ولاحقاً حذفت وكالة الأنباء الكويتية خبر تصريح وزير الدفاع والتغريدات التي نسبتها لوزير الدفاع الكويتي بشأن انسحاب أمريكي من معكسر عريفجان وقالت أنه تم اختراق حسابنا على مواقع التواصل الاجتماعي.