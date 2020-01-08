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رقم الخبر: 273104 تاريخ النشر: كانون الثاني 08, 2020 الوقت: 15:15 الاقسام: عربيات  
الخارجية السورية تؤكد حق إيران في الدفاع عن نفسها في وجه التهديدات الأميركية

الخارجية السورية تؤكد حق إيران في الدفاع عن نفسها في وجه التهديدات الأميركية

أكدت الخارجية السورية، اليوم الأربعاء، على حق إيران في الدفاع عن نفسها في وجه التهديدات والاعتداءات الأميركية.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية في تصريح لـ سانا اليوم إن الجمهورية العربية السورية تعلن تضامنها الكامل مع الشعب الإيراني الشقيق فيما يتعرض له وتؤكد على حق إيران في الدفاع عن نفسها في وجه التهديدات والاعتداءات الأمريكية.

وأضاف المصدر إن سورية تحمل في الوقت نفسه النظام الأمريكي مسؤولية كل ما يجري من تداعيات وذلك بسبب سياسته الرعناء والعقلية المتغطرسة التي تحكم أفعاله وتجعلها أفعال عصابات لا سياسات دول.

وتابع المصدر: إن الجمهورية العربية السورية تؤكد أن من حق الدول الحرة الرد على العدوان عليها بالطرق التي تراها مناسبة وأن على الولايات المتحدة أن تتعلم كيف تتخلى عن نهج إخضاع الآخرين ومحاولة فرض الهيمنة والإرادة الأمريكية عليهم وتشدد على أن النظام الأمريكي هو المسؤول الأول والأخير عن إثارة الفتن والنعرات والاضطرابات في المنطقة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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