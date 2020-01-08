قال وزير الدفاع الايراني العميد امير حاتمي، تعليقا على الهجوم الصاروخي الايراني على قاعدة عين الاسد ، ان الخطوات القادمة للجمهورية الاسلامية ، ستكون بمستوى الاجراءات الامريكية وستتواصل بهذا الشكل.

واشار العميد امير حاتمي في حديث للصحفيين اليوم الاربعاء: ان الفريق قاسم سليماني كان شخصية دولية وقياديا كبيرا في محور المقاومة ، وقد ارتكب الامريكيون خطا فادحا باجراءهم الارهابي في اغتيال هذا الرجل الذي كان يسعى لتحقيق الامن والسلام في المنطقة.

واضاف وزير الدفاع ان المطالبة بانهاء الوجود الامريكي المشؤوم في المنطقة ستتواصل ، مشيرا الى ان الامريكيين لن يستطيعوا البقاء في العراق لان البرلمان العراقي اصدر قانونا بخروج القوات الاجنبية وستعمل الحكومة والشعب في العراق على تنفيذه.

واعتبر ان ضرر الوجود الامريكي يمس كل الشعوب وبالتالي فان خروج الامريكيين بات مطلبا شاملا لكل شعوب المنطقة ولابد ان يتحقق.

يذكر ان القوات الجوفضائية التابعة لحرس الثورة الاسلامية دكت فجر اليوم الاربعاء قاعدة "عين الاسد" الاميركية في محافظة الانبار بالعراق بعشرات الصواريخ الباليستية.