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رقم الخبر: 273100 تاريخ النشر: كانون الثاني 08, 2020 الوقت: 15:34 الاقسام: الوسائط المتعددة  
قائد الثورة الاسلامية يستقبل أهالي مدينة قم

قائد الثورة الاسلامية يستقبل أهالي مدينة قم

استقبل قائد الثورة الاسلامية صباح اليوم الاربعاء حشودا غفيرة من اهالي مدينة قم المقدسة في ذكرى الانتفاضة التاريخية لاهالي مدينة قم مطلع عام 1979.
قائد الثورة الاسلامية يستقبل اهالي مدينة قمقائد الثورة الاسلامية يستقبل اهالي مدينة قم
قائد الثورة الاسلامية يستقبل اهالي مدينة قمقائد الثورة الاسلامية يستقبل اهالي مدينة قم
قائد الثورة الاسلامية يستقبل اهالي مدينة قمقائد الثورة الاسلامية يستقبل اهالي مدينة قم
قائد الثورة الاسلامية يستقبل اهالي مدينة قمقائد الثورة الاسلامية يستقبل اهالي مدينة قم
قائد الثورة الاسلامية يستقبل اهالي مدينة قمقائد الثورة الاسلامية يستقبل اهالي مدينة قم
قائد الثورة الاسلامية يستقبل اهالي مدينة قمقائد الثورة الاسلامية يستقبل اهالي مدينة قم
قائد الثورة الاسلامية يستقبل اهالي مدينة قمقائد الثورة الاسلامية يستقبل اهالي مدينة قم
قائد الثورة الاسلامية يستقبل اهالي مدينة قمقائد الثورة الاسلامية يستقبل اهالي مدينة قم
قائد الثورة الاسلامية يستقبل اهالي مدينة قمقائد الثورة الاسلامية يستقبل اهالي مدينة قم
قائد الثورة الاسلامية يستقبل اهالي مدينة قمقائد الثورة الاسلامية يستقبل اهالي مدينة قم
قائد الثورة الاسلامية يستقبل اهالي مدينة قمقائد الثورة الاسلامية يستقبل اهالي مدينة قم
قائد الثورة الاسلامية يستقبل اهالي مدينة قمقائد الثورة الاسلامية يستقبل اهالي مدينة قم
قائد الثورة الاسلامية يستقبل اهالي مدينة قمقائد الثورة الاسلامية يستقبل اهالي مدينة قم
قائد الثورة الاسلامية يستقبل اهالي مدينة قمقائد الثورة الاسلامية يستقبل اهالي مدينة قم
قائد الثورة الاسلامية يستقبل اهالي مدينة قمقائد الثورة الاسلامية يستقبل اهالي مدينة قم
قائد الثورة الاسلامية يستقبل اهالي مدينة قمقائد الثورة الاسلامية يستقبل اهالي مدينة قم
قائد الثورة الاسلامية يستقبل اهالي مدينة قمقائد الثورة الاسلامية يستقبل اهالي مدينة قم
قائد الثورة الاسلامية يستقبل اهالي مدينة قمقائد الثورة الاسلامية يستقبل اهالي مدينة قم
قائد الثورة الاسلامية يستقبل اهالي مدينة قمقائد الثورة الاسلامية يستقبل اهالي مدينة قم
قائد الثورة الاسلامية يستقبل اهالي مدينة قمقائد الثورة الاسلامية يستقبل اهالي مدينة قم
قائد الثورة الاسلامية يستقبل اهالي مدينة قمقائد الثورة الاسلامية يستقبل اهالي مدينة قم
قائد الثورة الاسلامية يستقبل اهالي مدينة قمقائد الثورة الاسلامية يستقبل اهالي مدينة قم
قائد الثورة الاسلامية يستقبل اهالي مدينة قمقائد الثورة الاسلامية يستقبل اهالي مدينة قم
 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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