قائد الثورة الاسلامية يستقبل أهالي مدينة قم استقبل قائد الثورة الاسلامية صباح اليوم الاربعاء حشودا غفيرة من اهالي مدينة قم المقدسة في ذكرى الانتفاضة التاريخية لاهالي مدينة قم مطلع عام 1979.