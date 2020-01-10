تعددت اهتمامات صحف ألمانيا، الصادرة صباح الأربعاء، والتي جاء على رأسها الصراع الخماسي على الظفر بلقب البوندسليجا.

ويتصدر لايبزيج الترتيب وخلفه مونشنجلادباخ وبايرن ميونخ ودورتموند وشالكه على الترتيب.

وجاءت صحيفة "سبورت بيلد" بعنوان "الخماسي"، حيث أشارت إلى الصراع بين 5 فرق على اقتناص لقب البوندسليجا هذا الموسم.

أما صحيفة "بيلد" فجاءت بعنوان "تساؤل حول حراسة المرمى في بايرن"، حيث أشارت إلى تعليق أوليفر كان، عضو مجلس الإدارة الجديد بالنادي البافاري، على التعاقد مع أليكسندر نوبل، حارس مرمى شالكه، بداية من صيف 2020.

بينما حمل غلاف صحيفة "WAZ" عنوان "أود البقاء مع شالكه"، وذلك على لسان اللاعب الألماني سوات سيردار.