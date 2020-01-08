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رقم الخبر: 273096 تاريخ النشر: كانون الثاني 08, 2020 الوقت: 14:21 الاقسام: رياضة  
سواريز الأفضل بالليجا في ديسمبر

سواريز الأفضل بالليجا في ديسمبر

اختار اتحاد اللاعبين المحترفين بإسبانيا، النجم الأوروجواياني لويس سواريز، مهاجم برشلونة، أفضل لاعب في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن سواريز الذي يتم عامه الـ 33 بعد أيام، نجح خلال الشهر الماضي في تسجيل 3 أهداف وتقديم 6 تمريرات حاسمة.

ولعب النجم الأوروجواياني دورًا رئيسيًا في الأهداف الـ 10 الأخيرة لبرشلونة بالليجا، حيث سجل 4 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة.

ويعاني برشلونة من غياب البديل المناسب القادر على تعويض سواريز، وبينما يتواصل بحث النادي الكتالوني عن خليفة هدافه الأوروجواياني، لضمه الصيف المقبل.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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