|رقم الخبر: 273096
|تاريخ النشر: كانون الثاني 08, 2020
|الوقت: 14:21
|الاقسام: رياضة
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سواريز الأفضل بالليجا في ديسمبر
اختار اتحاد اللاعبين المحترفين بإسبانيا، النجم الأوروجواياني لويس سواريز، مهاجم برشلونة، أفضل لاعب في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن سواريز الذي يتم عامه الـ 33 بعد أيام، نجح خلال الشهر الماضي في تسجيل 3 أهداف وتقديم 6 تمريرات حاسمة.
ولعب النجم الأوروجواياني دورًا رئيسيًا في الأهداف الـ 10 الأخيرة لبرشلونة بالليجا، حيث سجل 4 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة.
ويعاني برشلونة من غياب البديل المناسب القادر على تعويض سواريز، وبينما يتواصل بحث النادي الكتالوني عن خليفة هدافه الأوروجواياني، لضمه الصيف المقبل.
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