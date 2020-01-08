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رقم الخبر: 273095 تاريخ النشر: كانون الثاني 08, 2020 الوقت: 14:21 الاقسام: رياضة  
شارابوفا تشارك في بطولة أستراليا ببطاقة دعوة

شارابوفا تشارك في بطولة أستراليا ببطاقة دعوة

أعلن المنظمون الأربعاء، أنَّ ماريا شارابوفا المصنفة الأولى عالميًا سابقًا ستشارك ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس هذا الشهر عن طريق الحصول على بطاقة دعوة.

وتحتل اللاعبة الروسية، المركز الـ147 عالميًا، بعدما غابت طويلاً في الموسم الماضي؛ بسبب إصابة الكتف وشاركت في 8 بطولات فقط.

وخاضت اللاعبة، 32 عاما مباراتها الأولى، منذ الخسارة في أمريكا المفتوحة العام الماضي، عندما ظهرت في بطولة برزبين يوم الثلاثاء، لكنها خسرت (3-6)، و(6-1)، و(7-6) أمام الأمريكية جنيفر برادي الصاعدة من التصفيات.

وأكد كريج تايلي، مدير بطولة أستراليا المفتوحة اليوم الأربعاء، أن شارابوفا بطلة 2008، ستنال بطاقة دعوة للظهور في القرعة الرئيسية لمنافسات الفردي بالمسابقة التي تنطلق في 20 يناير/كانون الثاني.

وكتب الحساب الرسمي لبطولة أستراليا المفتوحة على تويتر أن شارابوفا ستشارك وردت اللاعبة الروسية وقالت "شكرًا لكم".

وابتليت اللاعبة الفائزة بـ5 ألقاب في البطولات الأربع الكبرى بالعديد من الإصابات خلال مسيرتها كما خضعت لجراحة العام الماضي لتتفاقم معاناتها في موسم 2019.

وقالت شارابوفا عقب الهزيمة في برزبين "كنت أعاني من فيروس على مدار أسابيع وانتهى بي الأمر بالمستشفى لذا الأمر لم يكن جيدًا".

كانت شارابوفا خسرت أمام آشلي بارتي في الدور الرابع لبطولة أستراليا المفتوحة العام الماضي.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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