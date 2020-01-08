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رقم الخبر: 273094 تاريخ النشر: كانون الثاني 08, 2020 الوقت: 14:21 الاقسام: رياضة  
كابيتالز يسحق سناتورز بدوري هوكي الجليد

كابيتالز يسحق سناتورز بدوري هوكي الجليد

فاز واشنطن كابيتالز (6-1) على أوتاوا سناتورز في دوري هوكي الجليد بأمريكا الشمالية، يوم الثلاثاء، بعد تألق أليكس أوفتشكين وتي جيه أوشي.

وسجل أوفتشكين، وأوشي هدفين لكل منهما ليحقق كابيتالز، فوزه الثالث على التوالي، بينما خسر سناتورز اللقاء الخامس تواليًا.

وأحرز كابيتالز آخر 6 أهداف في المباراة بواقع 3 أهداف في الشوط الثاني، و3 أهداف في الشوط الثالث.

وخاض واشنطن المباراة، بعد الفوز المثير (5-4) على سان هوزيه بعد وقت إضافي يوم الأحد؛ حيث أصبح سابع فريق في المسابقة يتأخر بأكثر من هدف في آخر دقيقة من الوقت الأصلي ويخرج منتصرًا.

وتقدم أوتاوا بهدف مبكر عن طريق أرتيم أنيسيموف بعد 5 دقائق و40 ثانية من البداية وقبل أن ينتفض كابيتالز ويخرج بفوز كبير.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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