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رقم الخبر: 273093
تاريخ النشر: كانون الثاني 08, 2020
الوقت: 14:13
الاقسام: منوعات
کاریکاتیر
ترامپ با ترور سردار سلیمانی گور خود را کند
أفادت
الوفاق
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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