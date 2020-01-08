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رقم الخبر: 273092 تاريخ النشر: كانون الثاني 08, 2020 الوقت: 14:13 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
معادلة بسيطة تكشف الاحتياج اليومي للمياه

معادلة بسيطة تكشف الاحتياج اليومي للمياه

كشف مركز الأبحاث الطبية مايو كلينيك في ولاية مينيسوتا الأمريكية، أن الرجال يجب أن يشربوا 13 كوباً يومياً من الماء في المتوسط، في حين أن النساء يمكن أن يستهلكن تسعة أكواب.

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية إن جسم كل شخص مختلف، والقدر الذي تحتاجه للشرب يمكن تحديده باستخدام وصفة علمية بسيطة. لكن إذا كنت تمارس الرياضة أو التمرينات الرياضية بانتظام، فستحتاج بالطبع إلى شرب المزيد من الماء لتحل محل السائل الذي يفقده جسدك من خلال العرق.

يذكر أن شرب كمية كافية من المياه يمكن أن يكون العلاج لجميع أنواع الأمراض، كما يمكن أن يزيل الشعور بتعب بسيط بل يمكن أن يؤدي إلى تطهير البقع في الجسد، لكن غالبية الناس ببساطة لا تشرب ما يكفي من الماء يومياً.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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