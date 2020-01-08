طالب أطباء بلصق عبارات تحذيرية على أكياس حلوى الأطفال مثل تلك المكتوبة على علب السجائر، وذلك لتجنب الأطفال الإقدام على السكريات. وقال الأطباء: إن تلك السياسة قد تشمل لصق صور أسنان متعفنة وأطفال بدناء على أكياس الحلوى مع عبارات تحذر من أن السكريات قد تؤدي إلى السمنة ووجع الأسنان.

يذكر أن العبارات والتحذيرات فرضت على علب السجائر منذ العام 2008، ومنذ ذلك الحين انخفضت نسبة البالغين الذين يدخنون من 21% إلى 16%. ووفقاً لما ذكرته صحيفة ذا صن البريطانية، يأمل خبراء الصحة أن تؤدي التحذيرات المماثلة على الأطعمة السكرية إلى انخفاض حاد في السمنة وتسوس الأسنان لدى الأطفال. يذكر أن تسوس الأسنان هو السبب الأول وراء دخول الأطفال المستشفى وخضوعهم إلى مخدر عام.