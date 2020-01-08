  • الأربعاء ١٢ جمادی الاولی ١٤٤١
  • الأربعاء , يناير 08, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 273091 تاريخ النشر: كانون الثاني 08, 2020 الوقت: 14:14 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
توصية بلصق تحذيرات على أكياس الحلوى مثل علب السجائر

توصية بلصق تحذيرات على أكياس الحلوى مثل علب السجائر

طالب أطباء بلصق عبارات تحذيرية على أكياس حلوى الأطفال مثل تلك المكتوبة على علب السجائر، وذلك لتجنب الأطفال الإقدام على السكريات. وقال الأطباء: إن تلك السياسة قد تشمل لصق صور أسنان متعفنة وأطفال بدناء على أكياس الحلوى مع عبارات تحذر من أن السكريات قد تؤدي إلى السمنة ووجع الأسنان.

يذكر أن العبارات والتحذيرات فرضت على علب السجائر منذ العام 2008، ومنذ ذلك الحين انخفضت نسبة البالغين الذين يدخنون من 21% إلى 16%. ووفقاً لما ذكرته صحيفة ذا صن البريطانية، يأمل خبراء الصحة أن تؤدي التحذيرات المماثلة على الأطعمة السكرية إلى انخفاض حاد في السمنة وتسوس الأسنان لدى الأطفال. يذكر أن تسوس الأسنان هو السبب الأول وراء دخول الأطفال المستشفى وخضوعهم إلى مخدر عام.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 6/3910 sec