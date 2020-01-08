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رقم الخبر: 273085 تاريخ النشر: كانون الثاني 08, 2020 الوقت: 13:48 الاقسام: محليات  
روحاني: لا مفر أمام أمريكا من تحمل تبعات اغتيال الشهيد سليماني

روحاني: لا مفر أمام أمريكا من تحمل تبعات اغتيال الشهيد سليماني

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني الیوم الاربعاء ان اغتيال أميركا للفريق الشهيد قاسم سليماني هو إرهاب دولي ويرتقي الى جريمة حرب، مؤكدا ان لا مفر امام امريكا من تحمل تبعات هذا العمل الارهابي.
واضاف روحاني في اجتماع الحكومة: ان الشهيد سليماني لم يكن قائداً عسكرياً فقط بل هو سياسي ومنظّر استراتيجي بارز.
واشار الى ان هدف الشهيد سليماني كان تحرير شعوب المنطقة وشهادته ورفاقه أدت إلى اتحاد المنطقة ضد أمريكا.
وأوضح روحاني اننا شهدنا تطورات اقلیمیة هامة خلال الأسبوع المنصرم في ایران و المنطقة والعالم بأسره قائلا: ان الولایات المتحدة وخلافا لکافة القوانین والمواثیق الدولیة قامت في جریمة حرب وارهاب دولي باغتيال قائد عسکری کبیر کان ضیفا على العراق حكومة وشعبا.
وتابع الرئیس روحاني ان الولایات المتحدة تتابع من هذه الخطوة الاجرامیة بعض الأهداف منها بث الفرقة والانقسام علی الصعید الاقلیمي خلق الشرخ بین ایران والعراق حکومة وشعبا والتأثیر علی التطورات الاقليمية، مؤكدا ان واشنطن فشلت في الوصول الى هذه الاهداف.
 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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