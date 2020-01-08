انخفضت الأسهم الأوروبية يوم الأربعاء، في الوقت الذي تسبب فيه هجوم صاروخي إيراني على قوات أميركية في العراق في بيع المستثمرين للأصول المرتفعة المخاطر في ظل سريان مخاوف من تصعيد عسكري في الشرق الأوسط.

ويثير الهجوم الأحدث تساؤلات بشأن إقدام الولايات المتحدة على الرد، ومن المتوقع صدور بيان عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت لاحق يوم الأربعاء.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة بحلول الساعة 08:07 بتوقيت غرينتش، فيما قادت الأسهم الألمانية الخسائر.

وتصدر المؤشر الفرعي لقطاع الكيماويات القطاعات الأسوأ أداء، بينما ارتفعت أسهم النفط والغاز مقتفية أثر صعود أسعار النفط بفعل احتمال وقوع اضطرابات في الإمدادات في الشرق الأوسط.

وتراجعت أسهم موردي بوينغ في أوروبا، سينيور وسافران بعد تحطم طائرة بوينغ 737 تابعة للخطوط الدولية الأوكرانية بعد إقلاعها من إيران.

هذا وقد أعلن الحرس الثوري الايراني عن استهداف قاعدة "عين الاسد" غربي بغداد، بعشرات الصواريخ، ردا على اغتيال قائد قوات القدس للحرس الثوري الشهيد الفريق قاسم سليماني ورفاقه.