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رقم الخبر: 273082 تاريخ النشر: كانون الثاني 08, 2020 الوقت: 13:25 الاقسام: رياضة  
المنتخب الايراني بالكرة الطائرة يسحق نظيره الكازاخستاني بثلاثية نظيفة
ويواصل مسيره نحو الاولمبياد ..

المنتخب الايراني بالكرة الطائرة يسحق نظيره الكازاخستاني بثلاثية نظيفة

حقق المنتخب الايراني للكرة الطائرة فوزه الثاني بتصفيات الاولمبياد الجارية حالياً في الصين، وذلك على نظيره الكازاخستاني.

ففي المباراة التي جرت صباح الاربعاء في مدينة جيانغمين الصينية فاز المنتخب الايراني بثلاثة اشواط نظيفة، وكانت نتائج الاشواط الثلاثة كالتالي: (28 – 26، 25 – 16، 25 – 18)، ويتضح من النتائج ان اللقاء كان سهلاً باستثناء الشوط الاول والذي كان سجالاً بين المنتخبين.

وابتدأ المدرب الكرواتي (كولاكوفيج) اللعب باللاعبين( جواد كريمي – بوريل يلي – مجتبى ميرزا جان بور – مرتضى شريفي – علي شفيعي – علي اصغر مجرد ومحمد رضا مؤذن).

هذا وكان المنتخب الايراني قد ابتدأ مشواره يوم الثلاثاء بسحق المنتخب التايواني بثلاثية نظيفة، وسيقابل المنتخب الصيني اليوم الخميس.

هذا وستكون مباريات النصف النهائي يوم السبت المقبل، حيث سيواجه بطل المجموعة الاولى ثاني المجموعة الثانية وبالعكس.

 
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مصدر الخبر: الوفاق / خاص
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